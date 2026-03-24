Erzurum'da muayenesiz, sigortasız kamyonetin ehliyetsiz sürücüsüne 83 bin lira ceza

Erzurum'da sigortasız ve muayenesiz kamyonet kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 83 bin lira ceza kesildi. Ayrıca araçta uyuşturucu bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Gezköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptıkları çalışmalarda K.G'nin (23) kullandığı 25 ACF 395 plakalı kamyonette inceleme yaptı.

Ekipler kontrollerinde sürücünün ehliyetsiz olduğunu, aracın sigortası ile muayenesinin de bulunmadığını tespit etti.

Ayrıca araçta bulunan Y.E.T'nin (22) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 965 lira ceza kesildi, araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan sürücünün kasten yaralama suçundan 4 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
