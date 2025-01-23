Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

Ehliyetsiz sürücü trafik polisini yaraladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ehliyetsiz sürücü dur ihtarına uymadı ve kaçarken trafik polisine çarparak yaralanmasına sebep oldu. Sürücü H.Ö., yapılan kovalamacanın ardından yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Trafik uygulaması yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla görevli bir polis memuruna çarptı.

GÖZALTINA ALINDI

Çarpma esnasında görevli personel, aracın kaputuna tutunarak yaklaşık 250-300 metre sürüklendi. Aracın durmasıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücü H.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Gözaltında bulunan H.Ö. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaralanan polis memurunun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü trafik polisini yaraladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?
Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu

Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.