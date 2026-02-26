Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan bisikletli öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Ercan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Ercan (63), yaşamını yetirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atık karton toplayan Mahmut Ercan, kullandığı elektrikli bisiklet ile 117'nci Sokak'tan bulvara çıktığı sırada B.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten savrulup düşen Ercan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, 18 yaşından küçük olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmı sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/Ergene(Tekirdağ), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay