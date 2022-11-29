Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nda akşam bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, AFAD 4.9 şeklinde duyurdu. Üst üste yaşanan depremler nedeniyle adada okullar tedbir amaçlı tatil edildi. Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında saat 23.06'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti. EĞRİBOZ'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken, sarsıntının yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. AFAD, BÜYÜKLÜĞÜ 4.9 OLARAK DUYURDU Afad ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu belirtti. AFAD depremin yerin 5.71 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti. ADADA OKULLAR TATİL EDİLDİ Öte yandan Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kandilli Rasathanesi Ege Denizi Deprem Atina AFAD Dünya Güncel Haberler

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