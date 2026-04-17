Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 411 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan 411 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Ayrıca, provokatif içerikli 307 hesap tespit edilerek 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehditte bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen faaliyetler kapsamında 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
