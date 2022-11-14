EGM Kriminal Daire Başkanlığı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 canımız yaşamını yitirirken saldırıyı gerçekleştiren terörist sabaha karşı yakalandı. Saldırgan PKK terör örgütü bağlantısını itiraf ederken, EGM Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksel güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır sabaha karşı düzenlenen operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı.

SORGUSUNDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Teröristin saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi. Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi. Kadının terör örgütü bağlantısını kabul ettiği, PKK tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söylediği öğrenildi.

"YÜKSEL GÜÇLÜ PATLAYICILARDAN TNT KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

EGM Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksel güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.