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15 Temmuz'un 10. yılında EGM'den anlamlı video

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde FETÖ'nün darbe girişimine karşı milletin direnişini anlatan bir video yayımladı ve şehitlerle gazilere saygı sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "15 Temmuz, vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkan aziz milletimizin, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında tek yürek olarak sergilediği eşsiz direnişin ve kahramanlığın destanıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, o gece milletin, inancı, cesareti ve kararlılığıyla meydanlara inerek milli iradeye sahip çıktığı, birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği belirtilerek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, makamların en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan videoda, o gece yaşananlar ve Türk milletinin yazdığı destan yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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