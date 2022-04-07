"Haydi biraz eğlenelim" diye çıktığı anıtta mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

ANTALYA (DHA) - Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte 5,5 yüksekliğindeki 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet Cemal Can Polat (14), yükseklik korkusu yüzünden aşağıya inemeyince devreye itfaiye girdi. Polat, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdivenle indi.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan 'Al yazmalım' anıtında meydana geldi. 'Eğlence olsun' diye arkadaşlarıyla birlikte anıta çıkan Mehmet Cemal Can Polat, yükseklik korkusu nedeniyle aşağıya inemeyince çıktığı yerde mahsur kaldı. İndirmek için çaba sarfeden arkadaşları başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen ekipler, Mehmet Cemal Can Polat'ın bulunduğu anıtın üzerine merdiven uzatarak inmesini sağladı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Polat, evine gitti.