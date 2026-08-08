Akşehir'de Eğlence Mekanında Ölümlü Kavga: 1 Tutuklama

KONYA'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada Burak Çınar (27), sopayla başına aldı darbe sonucu sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelide Yusuf Temizkul, tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşanan arbedede Burak Çınar, sopayla başına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çınar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştıkları değerlendirilen Yusuf Temizkul ile 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yusuf Temizkul, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı