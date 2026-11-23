Karabük'te, Türk Eğitim Derneği (TED) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Z Zurich Foundation katkılarıyla hazırlanan "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Öğretmenlerin emeğini, karşılaştıkları güçlükleri ve dayanışmalarını görünür kılmak amacıyla hazırlanan belgesel, TED Karabük Koleji'nde öğretmenlere gösterildi.

Projede yer alan öğretmenlerden Ebru Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Atatürk İlkokulunda çalıştığını söyledi.

"Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesine 2022'den bu yana devam ettiğini belirten Demirtaş, "Proje 2018'de başlayan, Z Zurich Foundation'ın katkılarıyla hayata geçirilen, Milli Eğitim Bakanlığı ve TED'in ortaklaşa hazırladığı bir proje. Projenin temel amacı köy okullarında, kırsalda çalışan kadın öğretmenlerin desteklenmesidir. Proje bu öğretmenleri destekleyen, onlara el uzatan, aynı zamanda kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini sağlayan bir noktada yer alıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından belgeselin gösterimi yapıldı. TED Karabük Koleji Lise Müdürü Burak Köstekçi tarafından Demirtaş'a teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA