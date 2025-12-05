Education Above All Vakfı'ndan yapay zeka ve eğitimin eşitsizlikleri azaltmadaki rolüne vurgu Açıklaması

Haberler

Education Above All Vakfı'ndan yapay zeka ve eğitimin eşitsizlikleri azaltmadaki rolüne vurgu

Güncelleme:
Education Above All (EAA) Vakfı, eğitim ve yapay zekanın küresel eşitsizlikleri azaltma potansiyelini vurgulayarak, 12. Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'nde önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. EAA yöneticileri, eğitimdeki teknolojik dönüşümün gençler için sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

Education Above All (EAA) Vakfı yöneticileri, eğitimin kalkınmanın temel taşı olduğunu ve yapay zekanın doğru kullanılması halinde küresel eşitsizlikleri azaltmak için önemli bir fırsata dönüşebileceğini vurguladı.

Katar Vakfı girişimiyle bu yıl "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla 24-25 Kasım'da Doha'da düzenlenen 12. Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE), eğitimin geleceğine yönelik küresel tartışmalara ev sahipliği yaptı.

EAA Vakfı Baş Ekonomik Güçlendirme Sorumlusu ve vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Silatech'in İcra Direktörü Mana Mohammed Al-Ansari ile EAA Eğitim Yenilik Geliştirme Yöneticisi Janhvi Maheshwari Kanoria, eğitimin kalkınmadaki rolü, yapay zeka çağında büyüyen eşitsizlikler ve gençlerin karar alma süreçlerindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Al-Ansari, eğitimin toplumsal ve ekonomik kalkınmanın merkezinde yer aldığını vurgulayarak, EAA'nın yaklaşımını "Education Above All, eğitimin her türlü kalkınmanın temeli olduğuna inanıyor." dedi.

Vakfın, eğitim sürecinde kazanılan becerileri iş gücü piyasasıyla uyumlu hale getirmeye çalıştığını belirten Al-Ansari, "İlköğretimden, yükseköğretime, oradan da ileri eğitime kadar ekosistemin eğitimden faydalananları harekete geçirmesini ve daha sonra eğitimden edindiğimiz bu becerilerin işgücü piyasasında gerçek bir işe dönüştürülmesini sağlıyoruz." ifadesine yer verdi.

"WISE gençlerin sesini duyurması için harika bir platform." diyen Al-Ansari, WISE'nin gençler açısından önemli bir alan açtığını kaydetti.

Dünyada eğitimi tehdit eden acil sorunlara değinen Al-Ansari, insan eliyle oluşan çatışmaların etkilerine dikkati çekerek, "Kalıpların dışında düşünmemiz gerekiyor. Öğrencilerin sınıfa gitmesini sağlamak tek başına çözüm değil, daha hızlı beceri kazandıran hibrit çözümlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Al-Ansari, yapay zeka tartışmalarına ilişkin de "Yapay zekayı bir canavar gibi görüyoruz ama aslında hissiz, küçük bir bebek gibi, bilgiyi insandan alıyor. Bu yüzden yapay zekayı bizim yönlendirmemiz, onun bizi yönlendirmesine izin vermememiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

"Karşınıza çıkan her fırsatı öğrenmek ve büyümek için değerlendirin"

EAA Eğitim Yenilik Geliştirme Yöneticisi Kanoria ise özellikle düşük ve orta gelirli toplumların eğitime erişimde hızla geride kaldığını belirtti.

Kanoria, yapay zekanın teknolojiyi demokratikleştirerek bu dezavantajlı kesimlere sıçrama imkanı sunabileceğini belirterek, engelli bireyler ve okul dışında kalan çocukların da bu kapsayıcı çözümlerin odağında olduğunu ifade etti.

WISE'nin zengin bir fikir ortamı sunduğunu belirten Kanoria, gençlere yönelik, "Karşınıza çıkan her fırsatı öğrenmek ve büyümek için değerlendirin. Çünkü ne zaman çok daha büyük bir kapı açacağını bilemezsiniz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
