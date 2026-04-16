Haberler

Şanlıurfa'da eğitim sendikaları, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bazı eğitim sendikaları, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırıları protesto etti. Sendika üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı ve güvenli bir eğitim ortamı talep etti.

Abdulkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Yöneticileri Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyesi bir grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Genç Eğitim Sendikası İl Temsilcisi Yunus Doğan, Siverek ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Doğan, öğretmen ve öğrencilerin kendilerini güvende hissedeceği bir eğitim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Grup, açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

