Şanlıurfa'da eğitim sendikaları, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki gösterdi

Şanlıurfa'da bazı eğitim sendikaları, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırıları protesto etti.

Abdulkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Yöneticileri Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyesi bir grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına ortak basın açıklamasını okuyan Genç Eğitim Sendikası İl Temsilcisi Yunus Doğan, Siverek ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Doğan, öğretmen ve öğrencilerin kendilerini güvende hissedeceği bir eğitim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Grup, açıklamasının ardından dağıldı.