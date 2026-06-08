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Eğitim Sen'den Mülakat Tepkisi: Kamu Personel Sistemindeki En Ağır Liyakat Sorunlarından Biri

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Eğitim Sen, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi'ndeki görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamasının kaldırılmasını ve süreçlerin şeffaf biçimde incelenmesini talep etti.

(ANKARA) - Eğitim Sen, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi'nde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin şeffaf inceleme çağrısı yaptı. Sendika, mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Eğitim Sen, kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde uygulanan mülakat sistemine tepki gösterdi. Sendika, mülakatın kamu personel sistemindeki en ağır liyakat sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Mülakat uygulaması, kamu personel sistemindeki en ağır liyakat sorunlarından biridir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi'nde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm aşamaları; sözlü sınav soruları, puanlama ölçütleri, adaylara yöneltilen soruların eşitliği, komisyonların oluşumu ve değerlendirme süreçlerinin bağımsızlığı başta olmak üzere bütün yönleriyle şeffaf biçimde incelenmelidir. Mülakat kaldırılmalı; görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde yazılı sınav başarısı, hizmet süresi, deneyim ve nesnel ölçütler esas alınmalıdır. Kamu kurumlarında kayırmacılığa, mülakata ve siyasi kadrolaşmaya son verilmeli; liyakate dayalı, şeffaf ve adil bir personel sistemi kurulmalıdır."

Kaynak: ANKA
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