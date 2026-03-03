Haberler

Eğitim Sen:  Milli Eğitim Bakanlığı'nı Okullarda Şiddeti Önleyecek Somut, Kalıcı ve Etkili Adımları İvedilikle Atmaya Çağırıyoruz

Eğitim Sen, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı dilerken, okullarda şiddeti önlemek için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sendika açıklamasında, "Bugün İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, iki meslektaşımız ile bir öğrenci yaralandı. Hepimizi derinden sarsan bu saldırı sonucunda, ağır yaralanan bir öğretmen arkadaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti... Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri; bu ağır saldırıyı yalnızca açıklamalarla geçiştirmemeye, okullarda şiddeti önleyecek somut, kalıcı ve etkili adımları ivedilikle atmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim emekçilerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

