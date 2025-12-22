Haberler

Anamur'da Bir Okulda Öğrenci Okul Müdürünü Silahla Yaraladı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Sen, Mersin'in Anamur ilçesinde bir öğrencinin okul müdürünü silahla yaraladığı olaya dikkat çekerek, okullardaki güvenlik, psikolojik destek ve çocuk koruma mekanizmalarındaki eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim Sen tarafından Anamur'daki bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişin yapılan açıklamada, "Okulda yaşanan silahlı saldırı, güvenlik ve psikolojik destek eksikliğini bir kez daha açığa çıkarmıştır. Bir öğrencinin okul müdürünü silahla yaraladığı bu ağır olay, çocukların ve eğitim emekçilerinin nasıl güvencesiz koşullarda bırakıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okula silahla gelebilen bir çocuğun varlığı, tekil ve bireysel bir olaydan değil; okul güvenliği, rehberlik hizmetleri, psikososyal destek ve çocuk koruma mekanizmalarındaki derin ve yapısal eksikliklerden söz edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadesine yer verildi.

Eğitim Sen, Mersin'in Anamur ilçesinde bir ortaokulda yaşanan ve bir öğrencinin okul müdürünü silahla yaraladığı saldırıya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anamur'da okulda yaşanan silahlı saldırı, güvenlik ve psikolojik destek eksikliğini bir kez daha açığa çıkarmıştır. Anamur'da bir ortaokulda yaşanan ve bir öğrencinin okul müdürünü silahla yaraladığı bu ağır olay, çocukların ve eğitim emekçilerinin nasıl güvencesiz koşullarda bırakıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okula silahla gelebilen bir çocuğun varlığı, tekil ve bireysel bir "olay"dan değil; okul güvenliği, rehberlik hizmetleri, psikososyal destek ve çocuk koruma mekanizmalarındaki derin ve yapısal eksikliklerden söz edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

"Okullar, şiddetin üretildiği mekanlar değil; çocukların korunmasının, sağlandığı kamusal alanlar olmak zorundadır"

Okullar, şiddetin üretildiği ya da yalnızca görünür hale geldiği mekanlar değil; çocukların korunmasının, desteklenmesinin ve güvenli bir ortamda eğitim almasının sağlandığı kamusal alanlar olmak zorundadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersiz, geçici ve çoğu zaman formaliteye indirgenmiş biçimde yürütülmesi kabul edilemez. Eğitim emekçilerinin, sosyal hizmetlerin ve kamusal çocuk politikalarının yerine ikame edilmesi ise ne mümkündür ne de sürdürülebilirdir. Yaralanan okul müdürüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu olayın tüm boyutlarıyla, çocuğun üstün yararı esas alınarak, cezalandırıcı değil koruyucu ve onarıcı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguluyoruz. Eğitim Sen olarak, benzer olayların yeniden yaşanmaması için kamusal sorumluluğun eksiksiz biçimde yerine getirilmesini; okullarda rehberlik, psikososyal destek ve çocuk koruma hizmetlerini kapsayan bütünlüklü sosyal destek mekanizmalarının acilen oluşturulmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title