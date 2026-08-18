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Eğitim-İş: 2026 YKS'ye giren her üç adaydan yalnızca biri yerleşebildi

Eğitim-İş: 2026 YKS'ye giren her üç adaydan yalnızca biri yerleşebildi
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Eğitim-İş, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan yalnızca yüzde 32,4'ünün (730 bin 854) bir yükseköğretim programına yerleşebildiğini, tercih yapan adayların ise yaklaşık yüzde 43'ünün (548 bin 585) hiçbir programa yerleşemediğini bildirdi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sınava fiilen katılan 2 milyon 255 bin 76 adayın yalnızca yüzde 32,4'ünün bir yükseköğretim programına yerleşebildiğini açıkladı. Sendika, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 43'ünün ise hiçbir programa yerleşemediğine dikkat çekti.

Eğitim-İş Genel Merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 YKS yerleştirme sonuçları, milyonlarca gencin geleceğini tek bir sınava bağlayan eğitim sisteminin eşitsizliklerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 2026 YKS'de TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sı sınava fiilen katılmıştır. Sınava giren adayların 2 milyon 187 bin 747'si için yerleştirme puanı hesaplanabilirken 67 bin 329 aday için yerleştirme puanı hesaplanamamıştır. Buna göre sınava giren adayların yaklaşık yüzde 3'ü daha tercih aşamasına ulaşamadan yerleştirme sürecinin dışında kalmıştır.

ÖSYM, yerleştirme puanı hesaplanamayan adayların durumunu nedenlerine göre ayrıca açıklamamıştır. Ancak 2026 YKS Kılavuzu'na göre TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekmektedir. TYT puanı hesaplanmayan adayların AYT veya YDT'ye girmiş olsalar bile sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları da hesaplanmamaktadır.

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 187 bin 747 adayın 1 milyon 279 bin 439'u tercihte bulunmuş, yalnızca 730 bin 854'ü herhangi bir yükseköğretim programına yerleşebilmiştir. Tercihte bulunan 548 bin 585 aday, başka bir ifadeyle tercih yapanların yaklaşık yüzde 43'ü hiçbir programa yerleşememiştir. Tercih yapmayan adaylar da dahil olmak üzere sınava fiilen katılan bütün adaylar dikkate alındığında ise yerleşme oranı yalnızca yüzde 32,4'tür. Başka bir ifadeyle 2026 YKS'ye giren her üç adaydan yalnızca biri herhangi bir yükseköğretim programına yerleşebilmiştir."

Kaynak: ANKA
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