Haberler

Eğitim-İş: Çocuk suçları 10 yılda yüzde 36 arttı

Eğitim-İş: Çocuk suçları 10 yılda yüzde 36 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş, TÜİK verilerine göre çocukların karıştığı olayların 10 yılda yüzde 36,28 artarak 609 bin 959'a ulaştığını, sorunun güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğini, eğitim boşluğunun suça zemin hazırladığını bildirdi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Türkiye'de çocukların karıştığı olay sayısının son 10 yılda yüzde 36,28 arttığını belirterek, çocukların suça sürüklenmesi sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla ele alınamayacağı uyarısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, TÜİK verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2015'te 447 bin 575 iken 2025'te 609 bin 959'a yükseldiği ifade edildi. On yıllık dönemdeki artışın 162 bin 384 olduğu kaydedildi.

Verilerin yalnızca güvenlik birimlerine ulaşan vakaları kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, sorunun gerçek boyutunun resmi istatistiklerin üzerinde olabileceği savunuldu.

Suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak 15-17 yaş grubunda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yaş grubundaki sayının 2015'te 225 bin 584'ten 2025'te 357 bin 74'e çıktığı bildirildi.

Eğitim-İş, söz konusu yaş aralığının ortaöğretim dönemine denk geldiğine işaret ederek, "Bu tabloya yalnızca güvenlik penceresinden bakamayız. Çünkü çocukların yaşamından okulu çektiğinizde, boşluğu başka mekanizmalar doldurur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Eren Derdiyok Galatasaray'a geri dönüş yolunda

7 yıl aradan sonra geri dönüş
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum

AK Parti'ye geçen Başkan, partililerine böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar