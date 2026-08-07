Eğitim İş: 30 bin güvenlikçi kalıcı çözüm değil

(ANKARA) - Eğtim İş, okullarda güvenliği arttırmak amacıyla 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edileceği haberlerine ilişkin "30 bin geçici personel bir güvenlik tedbiri olabilir; ancak bütüncül bir güvenli okul politikası değildir. Kalıcı çözüm, okullara yalnızca yeni güvenlik tedbirleri eklemek değil; okulları riskli hale getiren koşulları ortadan kaldıran kamusal, bilimsel ve pedagojik bir eğitim politikası oluşturmaktır" açıklamasını yaptı.

Eğtim İş, okulların güvenliği için 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edileceği haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ifadeler kullanıldı:

"Okullarda güvenlik sorunu gerçek ve ertelenemez. Son dönemde yaşanan ağır şiddet olayları, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğinin temel bir kamusal sorumluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak güvenliği 30 bin geçici personele, kapı kontrolüne ve dedektöre indirgemek; şiddeti besleyen gerçek sorunlarla yüzleşmek yerine, yıllardır biriken sorunların üzerini geçici ve yetersiz tedbirlerle örtmek istemektir. Türkiye'de 60 binin üzerinde devlet okulu bulunmaktadır. Bunların yalnızca 4-5 bini 'nitelikli okul' olarak görülürken, yaklaşık 30 bin okul bugün 'riskli' olarak değerlendirilmektedir. 4-5 bin 'nitelikli' okul, 30 bin 'riskli' okul, 60 binden fazla devlet okulu… Eğitim sisteminin getirildiği nokta budur. Yıllardır eğitim sistemi okullar arasındaki farklılıkları azaltmak yerine, birkaç bin okulu 'nitelikli' olarak ayrıştıran bir yapı üzerine kurulmuştur. Bugün ise karşımıza 'riskli-risksiz okul' ayrımı çıkmaktadır. Asıl tartışılması gereken yalnızca 30 bin güvenlik personelinin yeterli olup olmadığı değildir. Neden bütün devlet okulları nitelikli hale getirilememiştir? Neden bugün on binlerce okul riskli olarak değerlendirilmektedir? Bir eğitim sisteminde on binlerce okul riskli görülüyorsa, yalnızca o okulların kapısına değil, onları riskli hale getiren koşullara ve yıllardır uygulanan eğitim politikalarına da bakmak gerekir.

30 bin geçici personel bir güvenlik tedbiri olabilir; ancak bütüncül bir güvenli okul politikası değildir. Gerçek sorunların ve yıllardır yerine getirilmeyen kamusal sorumlulukların üzerini örtemez. Bir eğitim sisteminin başarısı birkaç bin 'nitelikli okul' yaratmak değil, bütün okulları nitelikli hale getirmektir. Güvenlik politikasının amacı da bazı okulları 'risksiz' tutmak değil, bütün çocuklar için güvenli okul ortamı yaratmaktır. Güvenli okul, güvenlikçi okul değildir. Çocuğun şüpheli görüldüğü değil korunduğu; yalnız bırakıldığı değil desteklendiği; öğrencinin ve öğretmenin kendisini güvende ve ait hissettiği; çocuğun eğitimle geleceğine umutla bakabildiği okuldur. Kalıcı çözüm, okullara yalnızca yeni güvenlik tedbirleri eklemek değil; okulları riskli hale getiren koşulları ortadan kaldıran kamusal, bilimsel ve pedagojik bir eğitim politikası oluşturmaktır."

Kaynak: ANKA