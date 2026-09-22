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Eğitim-İş, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası şiddete karşı eylem kararı aldı

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Eğitim-İş, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası şiddete karşı eylem kararı aldı
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Eğitim-İş, Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez MTAL'de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası okul güvenliğine dikkat çekmek için eylem kararı aldı. Sendika, 23 Eylül'de derslere siyah giyinerek girileceğini, 23-24-25 Eylül'de "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" kokartı takılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL'de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından okul güvenliğine dikkat çekmek amacıyla eylem kararı aldı. Sendika, 23 Eylül'de tüm okullarda derslere siyah giyinerek girileceğini, 23-24-25 Eylül tarihlerinde ise "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" kokartı takılacağını açıkladı.

Sendika açıklamasında, "Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL'de 11 öğrencimizin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı ve okullarımızda tırmandırılan şiddete karşı tepkimizi göstermek, meslek onurumuzu ve can güvenliğimiz sağlamak amacıyla, Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; 23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarımızda derslere siyah giyinerek giriyoruz. 23-24-25 Eylül tarihlerinde (3 gün boyunca) tüm okullarımızda "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" kokartımızı takıyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA
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