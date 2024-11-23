Eğitim Hayaline Kavuşan Öğretmen: Meryem Elek

Van'ın Gürpınar ilçesinde 19 yıl önce mezun olduğu okula, okul öncesi öğretmeni olarak atanan Meryem Elek, aynı eğitim yuvasında yeni öğrenciler yetiştiriyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yolaşan Mahallesi'ne bağlı Bedir Bey Mezrası'nda dünyaya gelen 28 yaşındaki Elek, ilkokulu bu mahallede kısıtlı imkanlarla okudu.

Her gün 4 kilometre yürüyerek gittiği okuldan 2005'te mezun olan üç kız öğrenciden biri olan Elek, lise eğitimini Gürpınar'da tamamladı.

Bir yandan hayvancılık yapan ailesine yardım eden, diğer yandan üniversite sınavlarına hazırlanan Elek, emeğinin karşılığını alarak, hayalini kurduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra mesleğe başlayan Yelek, 2022'de, 19 yıl önce mezun olduğu Yolaşan İlkokulu'na okul öncesi öğretmeni olarak atandı.

Geçen yıl da müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilen Yelek, doğup büyüdüğü mahalle ve mezradaki çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için projeler yürüttü.

Okulun atıl durumdaki odasını kütüphaneye dönüştürerek öğrencilerin boş zamanlarında çalışabileceği bir ortam hazırlayan Yelek, özellikle kız çocuklarının okula devam etmesi için ev ev gezerek velileri ikna etmeye çalıştı.

Yelek, rol model olduğu minik öğrencilerini sinema, tiyatro, bowling gibi etkinliklerle buluşturarak sosyalleşmelerine de katkı sundu.

"Eğitime devam eden ilk kızlardan biri bendim"

Elek, AA muhabirine, ilkokulda servis olmadığı için kilometrelerce yol katederek okula gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Maddi imkansızlıklar içinde okuduğunu anlatan Elek, "Bir defteri kullandıktan sonra silip yeniden kullandığımı hatırlıyorum. İmkanlar çok sınırlıydı. Yapıştırıcı alamıyorduk, annem hamurla ödevlerimizi yapıştırırdı. Kız çocukları okumuyordu, küçük yaşta evlenmek zorunda bırakılıyordu. 'Kız çocuğu okula gidemez, giderse bir şey yapamaz' düşüncesi vardı. Bu düşünceyi yıkan insanlardan biri de benim babamdı. Okumamı çok istiyordu. Okumam için çok mücadele verdi. O dönem okuyan, eğitime devam eden ilk kızlardan biri bendim." diye konuştu.

"Gelir gelmez öğrencilerime kütüphane kurdum"

Okulun eksiklerini gidermek ve öğrencilere daha iyi bir ortam hazırlamak için çalıştığını belirten Yelek, şunları kaydetti:

"O zaman en büyük hayalim okuyup bu okula öğretmen olarak gelmekti. Öyle de oldu. Şimdi buradayım, gerçekten güzel bir duygu. Tanıdığım, bildiğim bir çevre. Eksiklerin ne olduğunu çok biliyorum. Bu nedenle göreve başlayınca tanımaktan ziyade ihtiyaçları gidermeye çalıştım. Burada okurken yapamadığım ne varsa öğreticilerimize yaşatmaya çalışıyorum. Gelir gelmez öğrencilerime kütüphane kurdum. Sıcak bir ders çalışma ortamı hazırladım. Kütüphanemiz sürekli değerlendiriliyor. Hiç sinemaya gitmeyen çocuklarımı sinemaya götürdüm. Sosyal etkinlikler yaptık. Bunun gibi birçok projem var."

"Onlara örnek olduğum için çok mutluyum"

Kız öğrencilerin okula devam etmesi için de bir seferber olduklarını dile getiren Yelek, "Kız çocukların okula devamı için meslektaşlarımla ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Okulun, eğitimin önemini anlatıyoruz. Velilerimiz, 'öğrencilerimiz de okuyacak senin gibi öğretmen olacak' diyorlar. Onlara örnek olduğum için çok mutluyum. Kız çocuklarının daha fazla okuması için çaba gösteriyorum." dedi.