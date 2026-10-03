Eğitim Gücü Sen, e-Okul ders seçimi ve norm kadro için MEB'e başvurdu

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, ortaokul ve liselerde ders seçimlerinin öğrenci ve veli tercihleri doğrultusunda e-Okul üzerinden yapılması ve öğretmenlerin norm kadro mağduriyetlerinin önlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvurdu.

Eğitim Gücü Sen'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim Gücü Sen olarak, ortaokul ve liselerde ders seçim süreçlerinin öğrenci ve veli tercihleri esas alınarak yürütülmesi, tercihlerin doğrudan e-Okul sistemi üzerinden alınması ve okul yönetimlerinin resen ders atamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına resmi başvuruda bulunduk. Ortaokul ve lise kademelerinde derslerin belirlenmesi sürecinde öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik ihtiyaç ve tercihleri temel alınmalıdır. Velilerin yönlendirmeleri de dikkate alınarak yürütülmesi gereken bu süreç, öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemli unsurlarından biridir.

Ancak Sendikamıza ulaşan bildirimlerde, bazı eğitim kurumlarında öğrenci ve velilerin tercihleri alınmadan derslerin okul yönetimleri tarafından resen belirlendiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin gerçek tercihlerini devre dışı bırakan bu uygulamalar yalnızca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun derslere erişimini engellememekte, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Tercihler yerine idari kararlarla oluşturulan ders dağılımları, bazı branşlarda ders yükünün azalmasına ve öğretmenlerin haksız biçimde norm kadro fazlası durumuna düşmesine neden olabilmektedir.

Mevcut e-Okul ve MEBBİS altyapısı dikkate alındığında, ders tercih süreçlerinin herhangi bir idari müdahaleye gerek kalmadan doğrudan öğrenci ve velilerin erişimine açılması teknik olarak mümkündür. Tercihlerin e-Okul üzerinden alınması; sürecin daha şeffaf, denetlenebilir ve öğrencilerin gerçek taleplerini yansıtan bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvuruyla; ortaokul ve liselerde ders seçimlerinin doğrudan öğrenci ve veli tercihlerine bırakılmasını, tercih ve seçim sürecinin e-Okul sistemi üzerinden entegre, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmesini, öğrenci ve veli iradesi dışında gerçekleştirilen resen ders atamalarının denetlenmesini ve bu uygulamalardan kaynaklanan branş öğretmenlerinin norm kadro mağduriyetlerinin önlenmesini talep ettik. Eğitim Gücü Sen olarak, ders seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının esas alınmasını, öğretmenlerin idari tercihler nedeniyle norm mağduriyetine uğramamasını ve sürecin ülke genelinde şeffaf ve standart bir yapıya kavuşturulmasını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA