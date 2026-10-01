Eğitim Gücü Sen’den MEB’e pansiyonlu okullar için personel ve ek ders talebi

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, pansiyonlu okullardaki personel eksikliklerinin giderilmesi, "belleticilik görevi" ek ders ücretleri ile hizmet puanlarının artırılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Eğitim Gücü Sen, pansiyonlu okullardaki çalışma koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuruda bulundu.

Sendika, pansiyonlu okullarda aşçı, hizmetli, güvenlik görevlisi/gece bekçisi ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasını talep etti.

Başvuruda ayrıca "belleticilik görevi" ek ders ücretleri ile hizmet puanlarının artırılması, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan çalışmaların ayrıca karşılık bulması ve pansiyonların zorunlu ulaşım ihtiyaçları için araç tahsis edilmesi istendi.

Açıklamada, "Pansiyon hizmetleri yalnızca fedakarlıkla yürütülemez; görev, sorumluluk ve emeğin karşılığı açık biçimde düzenlenmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA