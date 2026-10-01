Haberler

Eğitim Gücü Sen’den MEB’e pansiyonlu okullar için personel ve ek ders talebi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen’den MEB’e pansiyonlu okullar için personel ve ek ders talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Gücü Sen, pansiyonlu okullardaki personel eksikliklerinin giderilmesi, "belleticilik görevi" ek ders ücretleri ile hizmet puanlarının artırılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, pansiyonlu okullardaki personel eksikliklerinin giderilmesi, "belleticilik görevi" ek ders ücretleri ile hizmet puanlarının artırılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Eğitim Gücü Sen, pansiyonlu okullardaki çalışma koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına resmi başvuruda bulundu.

Sendika, pansiyonlu okullarda aşçı, hizmetli, güvenlik görevlisi/gece bekçisi ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasını talep etti.

Başvuruda ayrıca "belleticilik görevi" ek ders ücretleri ile hizmet puanlarının artırılması, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan çalışmaların ayrıca karşılık bulması ve pansiyonların zorunlu ulaşım ihtiyaçları için araç tahsis edilmesi istendi.

Açıklamada, "Pansiyon hizmetleri yalnızca fedakarlıkla yürütülemez; görev, sorumluluk ve emeğin karşılığı açık biçimde düzenlenmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Karabük'te kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın son anda kurtuldu
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'fon krizi' uyarısı

Saadet Partili Bülent Kaya'dan "fon krizi" uyarısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

"Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz"
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
TMSF, Destek Yatırım Bankası yönetimini değiştirdi

TMSF'den Destek Yatırım Bankası kararı! Yönetim değiştirildi