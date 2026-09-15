Eğitim Gücü Sen'den 'ikinci nöbet' için eylem kararı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlere haftada birden fazla verilen ve ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevine ilişkin eylem kararı aldı. Sendika, üyelerinin talepleri doğrultusunda söz konusu görevi yerine getirmemelerini kararlaştırdı.

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, öğretmenlere haftada birden fazla verilen ve karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevine ilişkin eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin isteklerine bağlı olarak ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevini yerine getirmemelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Öğretmenlerin ek çalışma yükü oluşturan nöbet görevlerinin karşılıksız şekilde artırılmasını ve emeğin ücretlendirilmeden çalıştırılmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Eğitim Gücü Sen, ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevinin "angarya niteliğinde" olduğunu değerlendirdi.

Kaynak: ANKA