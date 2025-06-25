Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu, Kamu Görevlilerinin Taleplerini Değerlendirdi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kadın Komisyonu 9. Şube Temsilcileri Toplantısı'nda, başta kadın memurlar olmak üzere tüm kamu görevlilerinin talepleri değerlendirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine yönelik hazırlıklar kapsamında Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ile 144 şube temsilcisi katıldı.

"Aile Yılı" kapsamında aile dostu politikaların hayata geçirilmesi talebinin dile getirildiği toplantıda, kadın kamu görevlilerinin annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkışmadığı, ailenin güçlendirildiği, adil ve sürdürülebilir çalışma düzeninin inşa edildiği bir sistemin gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda, eşi çalışmayan kamu görevlisine yönelik desteklerin artırılması, kadın kamu görevlilerine çocuk sayısına göre ilave prim gün sayısının verilmesi ve emeklilik yaşının düşürülmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Gelir vergisinin kamu görevlileri için yüzde 15 oranında sabitlenmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, evli kamu görevlileri için yüzde 2,5 ve her çocuk için ek yüzde 2,5 indirim uygulanmasının aileyi teşvik eden düzenlemeler arasında yer alması gerektiği belirtildi.

Toplantıda, memurların yıllık izin sürelerine çocuk sayısına göre ilave günler eklenmesi önerildi. Buna göre, birinci çocuk için 5, ikinci çocuk için 10, üçüncü çocuk için ise 15 gün ek izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Kadınlara yönelik güvenceli esnek çalışma modelleri, doğum sonrası 52 haftalık izinle desteklenen toplam 60 haftalık analık izni, kamu görevlilerinin yararlanamadığı yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile süt izninin 2 yıla çıkarılması gibi düzenleme talepleri de değerlendirildi.

Sadece kadın çalışanlara yönelik değil, tüm kamu görevlilerini kapsayan genel taleplerin de ele alındığı toplantıda, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması, refah payı uygulaması, aile yardımının artırılması, kira ve yiyecek yardımı, kamu kurumlarında sendika temsilcilerinin de yer aldığı mobbing kurullarının kurulması gibi konular müzakere edildi.