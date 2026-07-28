Danıştay'dan Öğretmen Atama Yönetmeliğine Kısmi Yürütmeyi Durdurma Kararı

EĞİTİM-Bir-Sen, 2026 Ocak ayında yürürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Danıştay'ın, yönetmeliğin bazı hükümleri hakkında kısmi yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, 'öğretmenin bulunduğu ilçe ile mazeretinin bulunduğu ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete dayalı yer değişikliği başvurusu yapılamayacağı' hükmünün yürütmesini durdurdu. Böylece, aynı ilçe grubundaki ilçeler arasında mazerete bağlı yer değişikliği yapılmasına engel olan sınırlama hukuken kaldırılmış oldu. Bu karar üzerine, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu ve takvimi güncellenmiş; il içinde mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin ön başvuru süreci 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Danıştay, ayrıca yönetmelikte yer alan 'aynı eğitim kurumunda azami 12 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenlerin valiliklerce belirlenecek ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına atanmalarına' dair hükmün ilçe gruplarının valiliklerce belirlenmesi yönünden de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İsteğe bağlı yer değişikliği için aranan 3 yıllık hizmet süresinin hesabında, görev yeri isteğe bağlı değiştirilen öğretmenlerin daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmemesi yönünden de yürütmenin durdurulmasına hükmeden mahkeme, ilçe grupları düzenlemesine dair hükümlerin yürütmesinin durdurulması talebimizi ise oy çokluğuyla reddetti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı