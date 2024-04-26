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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Yeni Müfredatı Değerlendirdi

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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredatla ilgili, "Mevcut problemleri azaltacak ve ülkemize ivme kazandıracak yeni bir felsefe getirecek. Kazanım temelli müfredat değişiyor, beceri temelli müfredat geliyor. Ders içerikleri sadeleşiyor. Sendika olarak bu modeli önemsedik ve katkı sunduk. Yeni müfredata bizim de eleştirilerimiz olabilir. Daha detaylıca bakacağız" değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli" müfredatının taslağını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu ifade etti.

"BU MODELİ ÖNEMSEDİK VE KATKI SUNDUK"

"Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli" müfredatının taslağını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Talat Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağı, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz çağdaş eğitimi güncelleyecek. Mevcut problemleri azaltacak ve ülkemize ivme kazandıracak yeni bir felsefe getirecek. Kazanım temelli müfredat değişiyor, beceri temelli müfredat geliyor. Ders içerikleri sadeleşiyor. Sendika olarak bu modeli önemsedik ve katkı sunduk. Bundan önceki değişikliklere rağmen yeni bir imkan bulundu. Kademeler arası geçiş de yeni müfredata uygun hale gelecek.

"YENİ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE İHTİYAÇ VARDI"

Çocuklar, okuyan, anlayan, beceriler kazanmış donanımlara sahip olarak mezun olacak. Bu yönüyle modeli önemsiyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreç de çok önemli. Bütün tarafların katkı sunması, eleştirilerini söylemesi gerekecek. Yeni bir eğitim felsefesine ihtiyaç vardı. Beceri temelli eğitim daha önemli.

"BÜTÜN TARAFLARIN KATKI SUNMASI, ELEŞTİRMESİ LAZIM"

Okuyan, anlayan, beceriler kazanmış donanımlara sahip olarak mezun olacak. Önemsiyor ve hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki süreç de çok önemli. Bütün tarafların katkı sunması, eleştirmesi lazım. Bakanlığın bunların havuzda toplayarak gözden kaçan yerleri toplayarak güncellenmeli. Uzun yıllardır eğitim sistemimiz çok yoğun. Öğretmen arkadaşlarımız dersleri yetiştiremiyordu. Öğrenciler, sanata, spora vakit bulamıyordu. Akademik başarının test çözmek olduğu bir sistemde öğrencilerimizin heba edildiği bir sistem vardı. Bütün problemleri çözmemiz lazım. Yeni müfredata bizim de eleştirilerimiz olabilir. Daha detaylıca bakacağız. Rapor şeklinde yayınlayacağız. Masaya yatıracağız. Toptan kabul ve ret yaklaşımımız olamaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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