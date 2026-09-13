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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş’ta soruşturma geçiren öğretmenlerle buluştu

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş’ta soruşturma geçiren öğretmenlerle buluştu
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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğretmen ile 10 öğrencinin hayatını kaybettiği olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında idari yaptırım uygulanan eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. Sendika, yaptırımların yeniden değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğretmen ile 10 öğrencinin hayatını kaybettiği olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında idari yaptırım uygulanan eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. Sendika, yaptırımların yeniden değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Yalçın, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan olayın ardından haklarında soruşturma yürütülen eğitim çalışanlarıyla sendikanın Kahramanmaraş 1 No'lu Şubesi'nde buluştu.

Eğitim çalışanları, haklarında yürütülen soruşturma ve karşı karşıya kaldıkları idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini Yalçın ile paylaştı.

Yalçın, bir öğretmen ile 10 öğrencinin hayatını kaybettiği sürecin yaralarının eğitim çalışanlarını örseleyerek sarılamayacağını belirtti. Uygulanan yaptırımların hakkaniyet ve idare hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığını savunan Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırımların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak hukuki hazırlıklarımızı da tamamladık. Başta üyelerimiz olmak üzere mağdur edilen bütün meslektaşlarımızın yanında olacak, haklarını korumak için gereken mücadeleyi kararlılıkla vereceğiz."

Kaynak: ANKA
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