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100 bin yavru sazan Eğirdir Gölü'ne bırakıldı

100 bin yavru sazan Eğirdir Gölü'ne bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 2025 faaliyet programı kapsamında ürettiği yaklaşık 100 bin pullu sazan yavrusunu Eğirdir Gölü'ne saldı. Vali Erin, gölün korunması için su takviyesi ve diğer çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında üretilen yaklaşık 100 bin pullu sazan yavrusu, Eğirdir Gölü'ne bırakıldı.

Enstitünün 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Eğirdir Gölü'nden temin edilen damızlık pullu sazanlardan tam kontrollü üretim yöntemiyle elde edilen yavrular, yaklaşık bir yıl boyunca enstitü ile Eğirdir Millet Bahçesi'ndeki havuzlarda yetiştirildi.

Karantina sürecinin ardından ortalama 10-15 gram ağırlığa ulaşan yaklaşık 100 bin yavru balık ile damızlık balıklar göle salındı.

Törende konuşan Isparta Valisi Abdullan Erin, Eğirdir Gölü'nün korunması ve eski ekolojik dengesine kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, Aksu kaynağından göle yılda 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak projede sona gelindiğini söyledi.

Suyun ağustos ayı sonunda göle ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Erin, gölün korunmasına yönelik çalışmaların yalnızca su takviyesiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Erin, düdenler nedeniyle yaşandığı öne sürülen su kayıplarının bilimsel olarak incelendiğini, dip çamuru temizliği, sucul bitkilerin kontrolü ve su kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından yavru balıklar göle bırakıldı.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu ise göle bırakılan balıkların tamamının Eğirdir Gölü'nden alınan damızlıklardan üretildiğinin altını çizerek, balıklandırma çalışmasının göldeki balık stoklarının korunmasına, biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Törene, Eğirdir Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Mesut Civilek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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