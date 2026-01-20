Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, İmaret Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi.
Adem K. (43) yönetimindeki 16 BGU 261 plakalı otomobil, İmaret Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki kavşakta Hanife B. (47) idaresindeki 06 DAR 382 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile 16 BGU 261 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail K. (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel