Eğirdir'de Kaçak Avcılara Baskın

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 4 kişiye idari yaptırım uygulandı. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, dron ve diğer teknik ekipmanlarla kontroller sürekli olarak sürdürülüyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 4 kişi hakkında işlemk yapıldı.

Eğirdir'e bağlı Kovada Milli Park Şefliği ekipleri, Kızıldağ Milli Parkı sahasında gerçekleştirdikleri denetimlerde kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 4 kişi hakkında idari yaptırım uyguladı. Kaçak avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten ekipler, bölgede 7/24 dron, dürbün, kamera, fotokapan gibi teknik ekipmanlarla ve düzenli devriyelerle kontrollerin devam ettiğini ifade etti.

Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mustafa Altunkup, yaban hayatının korunması için vatandaşların duyarlı olmasını isterken, kaçak avcılık tespit edenlerin durumu derhal ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu. Altunkup, özellikle yaban keçisi popülasyonunun artması ve kaçak avcılığın önlenmesi için dronla aralıksız koruma faaliyetleri yapıldığını, yaban keçisi avlamanın cezasının 950 bin TL olduğunu kaydetti.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
