Eğirdir'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Eğirdir-Konya yolunun Menderes Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.C.'nin kullandığı 35 DR 204 plakalı otomobil bisikletiyle giden H.E.S. adlı çocuğa çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,