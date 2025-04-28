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Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli esmesinin beklendiğini kaydetti.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 16, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 15, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 11 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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