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Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Öğrenci Yurdu Açıldı

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Öğrenci Yurdu Açıldı
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Hayırsever Shipley-Altındağ ailesinin bağışıyla Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kampüsünde inşa edilen öğrenci yurdunun açılışı gerçekleştirildi. Yurt, toplam 108 öğrenci kapasitesine sahip ve modern olanaklarla donatıldı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kampüsünde, hayırsever Shipley- Altındağ ailesinin bağışıyla yaptırılan öğrenci yurdunun açılışı gerçekleştirildi.

Fakültede öğrenim gören öğrencilerin barınma sorununu çözen Shipley-Altındağ Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, EÜ üst yönetimi ve senato üyeleri, ilçe protokolü ve hayırsever Shipley-Altındağ ailesi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Budak, yaptığı konuşmada 2019'da Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesiyle üniversite olarak önemli miktarda kaynak aktarımı yaptıklarını söyledi.

Shipley-Altındağ ailesi tarafından geçen yıl 700 bin dolar bağışla Gastronomi Akademisi'nin açılışını yaptıklarını aktaran Budak, aynı hayırseverlerin 1 milyon 400 bin dolar daha bağış yaparak öğrenci yurdunu açılmasına vesile olduğunu kaydetti.

İki katlı ve iki bloktan oluşan yurdun 108 kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Budak, şunları söyledi:

"Odalar iki kişilik olarak hazırlandı. Odaların içinde baza, buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrenci için ayrı çalışma masası ve özel dolaplar bulunuyor. Ayrıca bağışçı ailemiz tarafından yurt binası ile eş zamanlı olarak sosyal ve sportif alanlarında yenileme çalışması da yapıldı."

Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin de Türkiye'nin bacasız sanayisi turizme katkı sağlamaya, sektöre nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve Çeşme'yi gastronominin merkezi yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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