Ege Şivesi ile Yaralı Balıkçıl Kuşa Yardım

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İzmir'in Tire ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu balıkçıl kuşa Ege şivesiyle konuşarak yardım etti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı video ilgi gördü.

İzmir'in Tire ilçesinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu balıkçıl kuşa yönelik Ege şiveli sözlerini içeren video, sosyal medyada ilgi çekti.

Yalçın Candaş, Kahrat Mahallesi'nde motosikletiyle ilerlediği sırada tarlada kanadından yaralanmış balıkçıl kuş gördü.

Kuşu sakinleştirmek için onunla konuşan Candaş, kuşu bulduğu anı ve Ege şiveli konuşmasını içeren videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, çok sayıda kullanıcının beğenisini aldı.

Candaş, AA muhabirine kuşu veterinere götürmek için uğraştığını ancak hayvanın kendini savunmak için ısırmaya çalıştığını anlattı.

Kuşu sakinleştirmek için onunla konuştuğunu ifade eden Candaş, bir süre sonra yorgun düşen kuşu yakalamayı başardığını söyledi.

Candaş, kuşu arife günü bulduğunu, veterinerin kapalı olduğunu, veterinere ulaştırana kadar onu hamsi ve sardalya ile beslediğini anlatarak, "Kuşa 1 gün boyunca arabamda baktım ve balıklarla besledim. Yetkililere de durumu bildirdim. Geldiler, ben de kuşu iyileştirmek için onlara teslim ettim. Tüm canlılar bizim kadar yaşamayı hak ediyor." dedi.

Ege şivesinin ilgi görmesine değinen Candaş, "Ben İstanbul'a da gittim, konuşmamı herkes garipsiyor. Ben Almanya'da da Ege ağzımı unutmadım. Bu ağız, benim benliğim. Bu kültürü yaşatmak benim için onurdur, hayatım boyunca böyle konuşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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