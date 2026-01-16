Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel