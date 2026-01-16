Haberler

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
