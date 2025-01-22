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Uzmanı 3 fay hattını işaret etti: Deprem fırtınası yaşanabilir

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Ege Denizi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 fay hattını işaret ederek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sözbilir, "Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir." dedi.

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında dün saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölge halkını korkuttu. Vatandaşlar geceyi diken üstünde geçirirken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

1944'TEKİ DEPREMİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944'te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğünü hatırlattı. Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, "Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5.3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü." diye konuştu.

"5.3'TEN KÜÇÜK DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, "Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı'nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5.3'ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanı 3 fay hattını işaret etti: Deprem fırtınası yaşanabilir
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Deprem uzmanlarını aynen futbol yorumcularına benziyorlar. Oynanmış skoru belli maçla ilgili yorumlar yaparlar skor değişmez. Deprem uzmanları da aynen öyle bir ilimiz sallanır ondan sonra çıkıp yorum yaparlar. Depremin ne zaman nerede olacağını Allah' tan başka bilen olmaz.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

tabbi ki once deveni sağlam kazığa baglayip sonra YÜCE ALLAH A tevekkül edeceksin bu yuzden once evleri saglam yapmali ama suanki evlerin cogu eski oldugunu batmaz denilen titanigin battigini hesaba katarsak Dine de duaya da Yuce Allah in yardımına da ihtiyacımız var bu yuzden apartmanlara cephelerine babam sagolsun yerine Yuce Allahim sagolsun Allahim sen bu apartmani koru bu binayı koru besmele gibi yazilar yazilmali bina kapi girişine ev girişlerine lutfen besmelesiz duasiz binaya girmeyelim yazilsin okul girisine de Dükkan girislerine de heryere evinizde duvarlara Allah peygamber adi olan levhalar asalım hem sevap kazanirsiniz ki Cennete her yerde kelime i Tevhid yazılı ve hz adem tovbesi kabul olurken ogrendigi bir kac kelime sayesinde tovbesi kabul oldu Melekler de Allah in adinin yazıldığı apartmanlari evleri korur Allah in adi bozulmasin diye ne zarari var o kadar bos tablo sacma sapan levhalar olacagina yuce Allah in adı olsun evinizde apartmaninizda dukkaninizda okullarda arabanizda

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