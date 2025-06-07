Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere çevre illerde büyük paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTI 7 KM DERİNLİKTE OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE PANİĞE NEDEN OLDU

Sarsıntı, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Çok sayıda internet kullanıcısı, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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