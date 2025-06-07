Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTI 7 KM DERİNLİKTE OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

ÇEVRE İLLERDE PANİĞE NEDEN OLDU

Sarsıntı, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Çok sayıda internet kullanıcısı, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.