Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere çevre illerde büyük paniğe neden oldu.
Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Ege Denizi'nden geldi.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU
Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SARSINTI 7 KM DERİNLİKTE OLUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 130 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
ÇEVRE İLLERDE PANİĞE NEDEN OLDU
Sarsıntı, başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Trakya'da bazı bölgelerde de hissedildi. Çok sayıda internet kullanıcısı, depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.