Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi. Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

İKİ BÜYÜK DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son bilgiye göre, saat 11.13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntının ardından saat 11.38'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Daha sonra ikişer dakika arayla, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Üç depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ GİDEREK ARTIYOR

Günlerdir sallanan Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının yüzeyden 5 kilometre aşağıda gerçekleştiği duyuruldu.

5.1 TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

5.1'lik deprem İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

HALK SANTORİNİ'DEN AYRILIYOR

Son 6 gündür 400'ün üzerinde deprem meydana gelen bölgede bulunan Santorini Adası halkı adayı terk etmeye başladı. Uzmanların volkan patlaması hareketliliğine dikkat çektiği bölgede tedirginlik giderek artıyor.

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Öte yandan deprem hareketliliği Türkiye'den de yakından takip ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün "Depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

EGE KIYILARINDA TSUNAMİ TEHDİDİ VAR MI?

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var."

NACİ GÖRÜR: VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUM

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye'ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye'yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, "Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

13 YIL ÖNDE CE BENZER HAREKETLİLİK OLMUŞTU

Santorini Adası'nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.

Volkanik bir ada olan Santorini'de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.

Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.