Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Ege Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13,61 kilometre olarak açıklandı.

Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
