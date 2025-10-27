Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13,61 kilometre olarak açıklandı.
Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel