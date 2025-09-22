Haberler

Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak ölçülürken, en yakın kara parçası Gökçeada'nın 139.4 kilometre uzağında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemini bitiren seçim! İşte sandık sandık tüm sonuçlar

Ali Koç dönemini bitiren seçim! İşte sandık sandık tüm sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan büyük acemilik

Saran'dan büyük acemilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.