AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.