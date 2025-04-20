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Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı Muğla ve İzmir gibi illerde de hissedildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan haber de Ege'den geldi.

AFAD "SON DAKİKA" GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerde de büyük paniğe neden oldu.

Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KASA KASA SEBZE MEYVEYİ ÇÖPE DÖKTÜNÜZ UCUZA ALMAYALIM DİYE, ALLAH TA SİZE TARLANIZA BAĞINIZA CEVABI YOLLADI ...EDEN BULUR

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yunanistan daki Amerika askeri üsleri yer le bir olsaydı fena olmazdı

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İstanbul ve Kocaeli'nde bir deprem olsa yapılan bütün yatırımlar çöpe gider.. o yüzden gel o yatırımları fabrikaları Güneydoğu'ya yap.

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