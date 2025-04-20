Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan haber de Ege'den geldi.

AFAD "SON DAKİKA" GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerde de büyük paniğe neden oldu.