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Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı

Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğal güzellikleri ve kuş gözlem kulesiyle ziyaretçilerini ağırladı. 2024'te 22 türden 2 bin 111 kuşun kaydedildiği alan, özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğaseverlerin tercih ettiği uğrak noktalar arasında yer aldı.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gölün hemen kenarında bulunan kuş gözlem kulesi de bölgedeki eşsiz manzarayı misafirlerin yüksekten izlemesine olanak tanıyor.

2024'te 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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