Haberler

Erciyes'in 'efsane hocası' 40 yıldır kayak eğitmenliği yapıyor

Erciyes'in 'efsane hocası' 40 yıldır kayak eğitmenliği yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alpler'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Veysel Değirmenci, 40 yıldır Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenliği yapıyor. Kayak sporunun sağlıklı olduğunu vurgulayan Değirmenci, her yaştan insana kayak öğretmeye devam ediyor.

AVRUPA'nın önde gelen kayak merkezlerinden Alpler'de 11 yaşında aldığı eğitimin ardından ailesiyle birlikte Avusturya'dan Kayseri'ye taşınan Veysel Değirmenci (68), Erciyes Kayak Merkezi'nde 40 yıldır kayak hocalığı yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenliği yapan Veysel Değirmenci, Avusturya'da yaşadığı dönemde 11 yaşında Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerinden olan Alpler'de eğitim aldı. Ardından da ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşınan Değirmenci kayak tutkusuna burada da devem etti. 40 yıldır kayak eğitmenliği yapan ve Erciyes'te, 'efsane hoca' ismi ile yerli ve yabancı kayakseverler tarafından bilinen Değirmenci, yıllardır Kayseri'de birçok ünlü isme kayak eğitimi verdiğini söyledi.

'ÇOK SAĞLIKLI BİR SPOR'

Kayak sporunun çok kolay öğrenilebileceğini belirten Veysel Değirmenci, "Eğitimimi Alp Dağları'nda aldım. Kayak merkezlerinde 'mavi' ve 'kırmızı' pistler var. Bunların hepsinin eğitimini alarak, eğitim vermeye başladım. Kayak eğitimi vermekten çok zevk alıyorum. Siyasetçilere, iş insanlarına, sporculara ve bürokratlara kayak eğitimi veriyorum. Dağ havası bana çok iyi geliyor. Ben hiçbir zaman eczane ve doktor kapısı görmedim. Çok sağlıklı bir spor. Herkesi buraya bekliyoruz. 3 yaşından 80 yaşına kadar herkes kayak yapmayı öğrenebilir. Gayet kolay öğrenebilir. Bu spor çok sağlıklıdır" dedi.

'ENERJİK OLMAM ŞAŞIRTIYOR'

Yıllar önce ders verdiği insanlarla yeniden kayak merkezinde karşılaştıklarında aldığı tepkilere de değinen Değirmenci, "Kayak eğitmenliği bana çok şey katıyor. Çok zevk alıyorum. Erciyes'in en yaşlı eğitmeni benim diyebilirim. Derslerime devam ettikçe, kayak öğrettikçe çok mutlu oluyorum. Erciyes'te kayak turizminin artmasına katkı sağlıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Eğitim çok önemli. Eğitim almadan kayak yapmak tehlikeli olabilir. Daha önce eğitim verdiğim kişiler yıllar sonra beni hala burada eğitmen olarak gördüklerinde şaşırıyorlar. Beraber yemek istiyorlar. Her yaştan insana kayak yapmayı öğrettim. Enerjik olmam onları çok şaşırtıyor" diye konuştu. Değirmenci, hocalığı döneminde birçok ünlü isme de kayak eğitimi verdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti