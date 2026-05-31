Eflani Ortakçılar Göleti, bayram tatilinde doğaseverlere nefes oldu

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverleri misafir etti. 25-30 metre derinliğindeki gölet, piknik alanları, balık çeşitliliği ve kuş türleriyle ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yayla Deresi'nden beslenen 25-30 metre derinliğindeki gölet, 9 günlük tatilinin son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

İki orman yakasının ortasında yer alan ve içinde çok sayıda balık türü barındırdığı için balıkçılardan da ilgi gören gölet alanında, Orman Genel Müdürlüğünce inşa edilen piknik alanları bulunuyor.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden aileleriyle bölgeye gelenler, yürüyüş ve piknik yapıp balık tuttu, pedallı su araçlarıyla gölette tur attı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
