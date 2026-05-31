Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Myanmar'ın Shan eyaletinde madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik "Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
