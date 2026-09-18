Efkan Ala, Özbekistan ve Pakistan'ın büyükelçilerini partisinin merkezinde ağırladı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid ile partisinin genel merkezinde bir araya geldiğini belirtti.

Efkan Ala, ziyaretlerinden dolayı Haydarov ve Junaid'e teşekkür etti.

Kaynak: AA