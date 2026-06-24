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Aydın'da Yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi Törenle Açıldı

Aydın'da Yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi Törenle Açıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ASTİM OSB ve hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi törenle açıldı. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin güçlü kan operasyon hizmetlerine sahip olduğunu vurguladı. ASTİM Başkanı Gökhan Maraş desteklerini belirtirken, açılışa ADÜ Rektör Yardımcısı ve Kızılay yetkilileri katıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yenilenen Kızılay Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve hayırseverler tarafından yenilenen birimin açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin, dünyanın en güçlü kan operasyon hizmetlerine sahip ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise projeye tereddütsüz destek verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık ve Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Zafer Dağlar da katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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