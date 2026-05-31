Mucizevi Kurtuluş: Lösemili Efe Leo, Babasından Yapılan İlik Nakliyle Sağlığına Kavuştu

MANİSA'da yaklaşık 7 ay önce lösemi tanısı konulan ve Ankara'da tedaviye alınan Efe Leo Çıraklar (5), babası Efe Çıraklar'dan yapılan yarı uyumlu ilik nakli ile sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu olurken 'Superman' pelerini giyen Efe için bahçede de balonlar uçuruldu.

Manisa Barosu'nda çalışan Gizem Çıraklar (35) ile müzisyen Efe Çıraklar'ın (38) tek çocukları Efe Leo, vücudundaki morarmalar ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde beyaz kan hücrelerinin yüksek çıkması üzerine Efe Leo'ya, 6 Ekim 2025'te T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) tanısı konuldu. Ardından Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Efe Leo'ya kemoterapi tedavisi verilip, ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Annesiyle yaklaşık 7 aydır hastanede kalıp tedavi gören Efe Leo, bu süreçte babasıyla haftada 1 gün 15 dakika görüşebildi. Aile, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına sanal medya hesabı oluşturdu. Efe Leo'nun kemik iliği bağışı çağrısında bulunduğu ve hastanede de yemek yiyip, oyunlar oynarken çekilen videolarının yayınlandığı sanal medya hesabı, kısa sürede 20 bin takipçi sayısına ulaştı.

Efe Leo'nun 'Kan vererek kahramanlarım olursunuz' videosu çok sayıda görüntülenme aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil ve bazı sporcular da sanal medya paylaşımlarıyla Efe Leo'nun kemik iliği bağışı kampanyasına destek oldu.

'KAHRAMANI' BABASI OLDU

Sanal medyada yürütülen kemik iliği bağışı kampanyasından uygun donör bulunamayınca, Efe Leo'ya 2 ay önce babası Efe Çıraklar'dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası annesiyle birlikte hastanede izolasyon sürecini tamamlayan Efe Leo taburcu olurken, nakil nedeniyle 2 aydır göremediği babasına gözyaşlarıyla sarılıp dans etti. Hastaneden 'Superman' pelerini giyerek ayrılan Efe Leo'nun taburcu olması nedeniyle, LÖSANTE Hastanesi'nde toplanan aile yakınları ve doktorları da renkli balonlar uçurdu. Hastane duvarındaki sinevizyona Efe Leo'nun hastanede yemek yaparken çekilen videoları da yansıtıldı. Efe Çıraklar da oğlu için piyanoyla Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' adlı şarkısını çaldı. Sevinç gözyaşlarıyla doktorlarına sarılan aile için hastane tarafından da tören yapıldı. Törende Gizem Çıraklar'a 'Kahraman Anne Başarı Belgesi', Efe Çıraklar'a 'Yaşam Kurtaran Cesaret Belgesi' ve Efe Leo'ya ise 'LÖSEV-LÖSANTE Başarı Belgesi' verildi. Taburcu olduğu sırada Efe Leo'nun hayali de gerçekleştirilip limuzinle gezildi.

'ÇOK GÜZEL BİR MÜCADELE VERDİ'

Gizem Çıraklar, oğlunun çok güçlü verdiği mücadelesini, doktorları sayesinde kazandığını belirterek, "Bundan sonra rutin kontrollerimiz devam edecek. Şu anda onun gözlerindeki mutluluğu görmek, bize en çok gücü veren oldu. Efe Leo'nun tüm tedavisi LÖSEV tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi, herkese teşekkür ediyoruz. Bugünkü tören de Efe Leo'nun hayaliydi. Burada biz poliklinikte hep iyileşen çocuklar için 'balon uçurma' etkinliğini görüyorduk zaten. Bir gün kendisine yapacağımızı ona da anlatıyordum. Biz 50 gün kadar kaldık izolasyonda ve her gün aslında bunun hayalini kurduk. Hep istediği 'Senden Daha Güzel' şarkısıyla birlikte çıkmaktı ve renkli balonlar olsun istiyordu" dedi.

'KAHRAMAN OLAN ANNESİ, BEN DIŞARIDAN DESTEK OLDUM'

Efe Çıraklar ise oğlu Efe Leo'nun süreç içinde aldığı kemoterapilerle iyileşmeye başladığını anlatarak, "İlik nakli için bir çağrıda bulunmuştuk ancak biz bulamadık. Yarı uyumlu olduğum için nakil benden gerçekleşti ama yine de herkese çağrıda bulunuyorum; 3 tüp kan vererek ilik nakli için donör olmayı kabul ederlerse çok iyi olur. 52 gündür oğlum ve annesi izolasyonda, oğlumu, onları çok özledim. Ben çocuğumu ve eşimi buraya emanet ettim. İyi ki de buraya emanet ettim. Bugün çok güzel bir gün. Artık Leo'nun değerlerinin yavaş yavaş iyileştiği ve ona kavuştuğumuz bir gün. Dayanışma ve buralara olan yardımlar çok önemli. Aslında kahraman annesi, ben dışardan destek modelini yürütebildim. İyi ki de nakil benden gerçekleşti. İkinci kez baba olmam ona karşı çok farklı bir his" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ HAVUZUNUN 5 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

LÖSANTE Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Direktörü Dr. Emin Kürekçi ise Efe Leo'nun yoğun kemoterapi dönemini başarıyla geçirdikten sonra radikal tedavi yöntemi olarak seçilen kök hücre transplantasyonunu uyguladıklarını anlattı. Dr. Kürekçi, ayrıca, "Bugüne kadarki süreç içerisinde ülkemizde ve aile içerisinde gerekli gördüğümüz verici bulunmaması nedeniyle Leo'ya babasından yarı uyumlu nakil uyguladık. Yaklaşık 53-54 günlük bir süreç geçirdi. Bu dönemini de çok şükür önemli bir sorun yaşamadan geçirdi ve artık taburcu oluyor. Şunu da eklemek isterim, Türk Kök Sistemi'ne kayıtlı bulunan 1 milyon 200 bin civarında gönüllü insanımızın gönüllülüklerini geri çektiğini üzülerek görüyoruz. Bu, hayat kurtaran ve vericiye bir zararı olmayan işlem. Gönüllü vericilerimizin bu konuda daha hassas davranmalarını temenni ediyoruz. Ülkemiz 85 milyonluk bir nüfusa sahip, 85 milyonda 1 milyon 200 bin gönüllü devede kulak gibidir. Ülkemizin gönüllü havuzunun 5 milyonun üzerine çıkmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı