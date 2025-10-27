Haberler

Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Yoğun İlgi Gördü

Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Yoğun İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali, 57 bin 500 ziyaretçi çekti. Festivalde zeytinyağı tadım etkinlikleri, zeytin hasadı deneyimi ve çeşitli eğlenceler sunuldu. Ahmet Çetin, festivalin amacının bölgeyi tanıtmak olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali'ni (FestOlive Edremit), 57 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Edremit Ticaret Odası ile Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası işbirliğiyle Güre sahilinde düzenlenen festivale, yoğun ilgi gösterildi.

Katılımcılar, profesyonel tadım etkinlikleriyle kaliteli zeytinyağını ayırt etme imkanı buldu. Festival süresince ziyaretçiler, bahçede zeytin hasadı yapma ve hasat edilen zeytinlerin yağa dönüştürülmesini izleme deneyimi yaşadı.

Profesyonel tadım etkinliklerinin yanı sıra eğlence, lezzet durakları, çocuk sahnesi ve konserler de düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının Edremit Körfezi'ni ve bölgenin kıymetli markalarını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Çetin, "Zeytinyağı bir kültürdür, her zeytinyağı aynı değildir, fabrikasyon ürünü değildir. Fabrika, arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu yüzden Türkiye'nin ilk Zeytinyağı Tadım Festivali olan bu organizasyon çok önemli." diye konuştu.

Festivale İspanya'dan katılan İspanyol Zeytinyağı Şehirleri Birliği Direktörü Jose Maria Penco ise Edremit'teki organizasyondan çok etkilendiğini dile getirdi.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Agah Ferhatoğlu da yeni sıkılan zeytinyağlarını nihai tüketiciyle buluşturduklarını belirterek, "Günümüzde artık erken hasat zeytinyağının önemi tıp ve sağlık açısından çok ön plana çıktı. İnsanlar bu konuda daha bilinçli." dedi.

Zeytin üreticisi ve ziraat mühendisi Murat Küçükçakır ise festival sayesinde üreticilerin direkt tüketiciye ulaşma şansı bulduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.