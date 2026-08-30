Haberler

Edremit'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kızılkeçili Mahallesi'nde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: AA
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Penaltı var mı? Son noktayı koydular
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı