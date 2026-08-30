Edremit'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kızılkeçili Mahallesi'nde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: AA